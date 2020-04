वेदा कृष्णमूर्ति ने क्रिकेट खेलने का निकाला यह तरीका, बोलीं- शुरू हुआ 'आइसोलेशन क्रिकेट वर्ल्डकप' Video

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण देश में लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम के पुरूष और महिला क्रिकेटर लॉकडाउन के दौरान घर पर मौजूद हैं. कई पुरूष खिलाड़ी लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय महिला टीम की खिलाड़ियों ने लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसा किया है जिसकी चर्चा काफी हो रही है. दरअसल भारतीय टीम की कुछ खिलाड़ियों ने मिलकर एक वीडियो तैयार किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी वेदा कृष्णमूर्ति (Veda Krishnamurthy), मोना मेशराम (Mona Meshram) और महिला कमेंटेटर रिमा मल्होत्रा (Reema Malhotra) के साथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिज़ा स्थालकर (Lisa Sthalekar) मौजूद हैं. वीडियो में जहां महिला खिलाड़ी क्रिकेट खेलती हुई नजर आ रहीं हैं तो वहीं लिज़ा स्थालकर कमेंट्री के जरिए मैच का आंखों देखा हाल बयां कर रही हैं. इस वीडियो को वेदा कृष्णमूर्ति ने सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा, हम लोग क्रिकेट को मिस कर रहे हैं, इसलिए हमने घर में रहकर अपना क्रिकेट लीग शुरू किया है. हम आपके सामने पेश कर रहे हैं 'आइसोलेशन क्रिकेट वर्ल्डकप' (Isolation Cricket Cup).

Well this is the most fun I have had in a long time #misscommentary Should there be more videos like the Isolation Cricket Cup? #ICChttps://t.co/r1uv5nJ1Ra