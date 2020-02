Women’s T20 World Cup: पूनम के जादुई स्पेल ने ऑस्ट्रेलिया को किया पस्त, भारत का टी20 वर्ल्ड कप में शानदार आगाज

हरमनप्रीत कौर की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में शुक्रवार को शुरू हुए आईसीसी मह‍िला टी20 वर्ल्‍डकप के पहले मुकाबले में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हराकर अपने अभियान का बेहतरीन आगाज किया. भारत से जीत के लिए मिले 133 रनों का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम ने ठीक शुरुआत की और उसकी ओपनर एलिसा हीले और बेथ मूनी ने पहले विकेट के लिए 32 रन जोड़े. एक समय एलिसा हीले के 51 रन से कंगारू टीम मजबूत दिखाई पड़ रही थी, लेकिन भारतीय टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट भी गंवाए रखा. पर असल तस्वीर बदली पूनम यादव ने, जिनके हाथ से हैट्रिक तब फिसल गई, जब विकेटकीपर तानिया ने उनकी गेंद पर कैच छोड़ दिया.

#TeamIndia begin the #T20WorldCup campaign with a win over Australia #AUSvIND pic.twitter.com/JKcPaGUibf

पूनम यादव ने कोटे के 4 ओवर में 19 रन देकर 4 विकेट चटकाकर ऑस्ट्रेलिया टीम को एकदम मैच से बाहर कर दिया. शिखा पांडे ने भी पूनम का अच्छा साथ दिया और 3 विकेट चटकाए. पूनम ने कंगारुओं की ऐसी कमर तोड़ी कि मेजबान टीम उबर ही नहीं सकी और 19.5 ओवरों में 115 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. इससे पहले भारत ने दीप्ति शर्मा के नाबाद 49 रन से 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 132 रन बनाए. ओपनर शफाली वर्मा ने 29 और जेमिमा रॉड्रिगुएज ने 26 रन का अहम योगदान दिया. पूनम यादव को वीमेन ऑफ द मैच चुना गया.

यह भी पढ़ें: टीम इंड‍िया के स्‍प‍िन गेंदबाज रहे प्रज्ञान ओझा ने क्र‍िकेट के सभी फॉर्मेट से ल‍िया संन्‍यास..

लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत अच्छी की. एलिसा हिली (51) और बेथ मूनी (6) ने पहले विकेट के लिए 32 रन जोड़े. मूनी को छह के निजी स्कोर पर शिखा पांडे ने आउट किया. कप्तान मेग लेनिंग (5) 55 के कुल स्कोर पर राजेश्वरी गायकवाड़ का शिकार हो गईं. दूसरे छोर पर हिली तेजी से रन बना रही थीं, लेकिन पूनम ने उनकी पारी पर ब्रेक लगा दिया. टीम के 67 के कुल स्कोर पर वह पूनम को ही कैच दे बैठीं. हिली ने अपनी पारी में 35 गेंदें खेलते हुए छह चौके और एक छक्का लगाया.

???????? - 132/4 (20.0)

???????? - 115 all out, India win by 17 runs



What a performance from Poonam Yadav (4/19) as we beat the host Australia in our opening match of Women's #T20WorldCup



PC: @T20WorldCup#AUSvIND#KorboLorboJeetbopic.twitter.com/b5AXmZpLv3