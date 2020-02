Women’s T20 World Cup: भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बाकी टीमों को दिया यह संदेश

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद टूर्नामेंट में भाग लेने वाली बाकी टीमों को मैसेज दिया है. हरमनप्रीत कौर ने लेग स्पिनर पूनम यादव (Poonam Yadav) की जमकर तारीफ करते हुए महिला टी20 विश्व कप के पहले मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया पर जीत के बाद कहा कि प्रत्येक खिलाड़ी के योगदान देने के कारण उनकी टीम खिताब प्रबल दावेदार बन गयी है. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 132 रन बनाए, लेकिन इसके बाद पूनम यादव (19 रन देकर चार) और शिखा पांडे (14 रन देकर तीन) ने टीम को अच्छी वापसी दिलायी और ऑस्ट्रेलिया को 19.5 ओवर में 115 रन पर आउट करके 17 रन से जीत दर्ज की.

Super skippers Harmanpreet Kaur, Bismah Maroof and Sornnarin Tippoch looked in high spirits during their media sessions in Brisbane #T20WorldCuppic.twitter.com/DJe2XkvNIf