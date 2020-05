कोरोनावायरस का कहर, आईसीसी ने वर्ल्डकप क्वालिफाइंग को किया स्थगित, T20 वर्ल्डकप का आयोजन भी खतरे में..

कोरोनावायरस (Coronavirus) के बढ़ते खतरे को देखते हुए आईसीसी (ICC) ने 2021 महिला वर्ल्डकप (2021 Women World Cup) और 2022 में होने वाले पुरुष अंडर-19 वर्ल्डकप के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंटों को स्थगित करने का फैसला लिया है. बता दें कि यह दोनों क्वालिफाइंग टूर्नामेंट जुलाई में होना था. महिला क्वालिफाइंग टूर्नामेंट श्रीलंका में 3 से 19 जुलाई के बीच खेला जाना था तो वहीं पुरुष अंडर-19 वर्ल्डकप के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट 24 से 30 जुलाई तक डेनमार्क में होना था. आईसीसी (ICC) के प्रमुख क्रिस टेटली कहा कि इस समय COVID-19 के कारण देश के खिलाड़ी यात्रा नहीं कर सकते हैं. ऐसे में स्वास्थ्य चिंताओं को देखते हुए और स्वास्थ्य अधिकारियों से सलाह करने के बाद आईसीसी ने वर्ल्डकप क्वालिफायर और अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्डकप 2022 के क्वालिफाइंग मुकाबलो को रद्द करने का फैसला किया है.

Two ICC qualifying events, including the Women's Cricket World Cup Qualifier in Sri Lanka, have been postponed due to the COVID-19 pandemic.



