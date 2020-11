Womens T20 Challenge 2020 Final: महिला खिलाड़ी ने की गजब की फील्डिंग, सुपर वुमन बनकर ऐसे बचाया चौका..देखें Video

Womens T20 Challenge फाइनल में स्मृति मंधाना का धमाका, केवल 38 गेंद पर जमाया अर्धशतक..Video

ट्रेलब्लेजर्स अगर पावरप्ले में 45 रन तक पहुंच पाया तो उसमें मंधाना का योगदान ही प्रमुख रहा. इस मैच में जहां मंधाना और राधा यादव का परफॉर्मेंस शानदार रहा तो नटकन चेंथमम (Nattakan Chantham) ने अपनी फील्डिंग से भी क्रिकेट फैन्स का दिल जीतने में सफल रहीं. ट्रेलब्लेजर्स की पारी के दूसरे ही ओवर में जेमिमा रोड्रिगेज (Jemimah Rodrigues) ने थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ शॉट खेला जो चौके के लिए जा रही थी लेकिन चेंथमम ने हवा में आगे की तरफ छलांग लगाकर 4 रन होने से बचा दिया. सोशल मीडिया पर चेंथमम के फील्डिंग एफर्ट की चर्चा खूब हो रही है.

MUST WATCH - Dive like Chantham



Chased the ball, never gave-up and dived just in the nick of time to save a certain boundary. Top-class fielding from Nattakan Chantham.



