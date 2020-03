Women's T20 World Cup: बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने हरमनप्रीत कौर की टीम को दी शुभकामनाएं, कहा चक दे फट्टे...

(Women's T20 World Cup Final) बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और भारतीय टीम को फाइनल के लिए शुभकानाएं दी है. अक्षय कुमार ने वीडियो ट्वीट कर मैसेज दिया और कहा 'आपने हमें पहले ही गर्व का अनुभव करा दिया है, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं चक दे फट्टे.. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आज आपका बर्थडे है ऐसे में मजे करना ना भूलिएगा" भारतीय महिला टीम पहली बार टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है, पूरा देश भारतीय टीम की जीत की दुआ कर रहा है. भारतीय टीम के सामने मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम है. भले ही भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराया है लेकिन फाइनल मैच का असर अलग होता है. ऐसे में भारतीय टीम को मैदान पर अपना 100 फीसदी देना होगा. एमसीजी मैदान पर इस महत्‍वपूर्ण मुकाबले को देखने के ल‍िए हरमनप्रीत और जेम‍िमा रोड्र‍िग्‍स के माता-प‍िता और 16 साल की ओपनर शेफाली वर्मा के पिता भी मौजूद रहेंगे.

Sending my best to the best! @ImHarmanpreet and team, you've already done us proud. All I can say more is Chak de phatte

P.S. Harmanpreet, don't forget to have some fun today on your birthday :) pic.twitter.com/sikiJnsG8j