Women's T20 World Cup: दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीकी टीम को मिली 5 रन से हार, ऑस्ट्रेलिया - भारत के बीच फाइनल

Women's T20 World Cup: मौजूदा चैंपियन आस्ट्रेलिया ने गुरुवार को यहां सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए वर्षा बाधित दूसरे सेमीफाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को डकवर्थ लुइस नियम के तहत पांच रन से हराकर आईसीसी महिला टी-20 विश्व के फाइनल (Women's T20 World Cup) में जगह बना ली है। फाइनल में आस्ट्रेलिया का सामना अब भारत से होगा। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए आस्ट्रेलिया को निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 134 रन के स्कोर पर रोक दिया। इसके बाद मैच में बारिश आ गई और फिर मैच को 13 ओवरों का कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 13 ओवर में 98 रन का संशोधित लक्ष्य दिया गया। लेकिन टीम 13 ओवर में पांच विकेट पर 92 रन ही बना सकी और उसे पांच रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका की ओर से लॉरा वोल्र्वाडट (Laura Wolvaardt) ने 27 गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से सर्वाधिक 41 रनों की पारी खेली। उनके अलावा कप्तान डेन वान निकर्क ने 12 और लिजेले ली ने 10 रन बनाए।

आस्ट्रेलिया के लिए मेशन शट ने दो और जेस जोनासन, सोफी मोलीन्यूक्स तथा डेलिसा किमेंसे ने एक-एक विकेट झटके। इससे पहले, आस्ट्रेलिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 134 रन का स्कोर बनाया। मेजबान टीम के लिए कप्तान मेग लेनिंग ने 49 गेंदों पर चार चौकों और एक छक्के की मदद से सर्वाधिक नाबाद 49 रनों की पारी खेली।

उनके अलावा बेथ मूनी ने 24 गेंदों पर चार चौकों के सहारे 28, एलिसा हैली ने 18, राइकल हैन्स ने 17 और निकोला कैरी ने नाबाद 17 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से नेडिने डी क्लर्क ने तीन और अयोबोंगा खाका तथा नोंनकुलुको मलाबा ने एक-एक विकेट लिए। फाइनल में आस्ट्रेलिया का सामना भारत से होगा। भारत ने पहली बार विश्व कप के फाइनल में कदम रखा है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला सेमीफाइनल मैच बारिश के कारण रद्द हो गया और इसी कारण भारत ने पहली बार विश्व कप के फाइनल में कदम रख लिया।

