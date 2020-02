खास बातें दो मैचों में 200 के अध‍िक के स्‍ट्राइक रेट से बनाए हैं रन इसमें सात चौके और पांच दमदार छक्‍के हैं शाम‍िल शैफाली को गेंद को ह‍िट करने की क्षमता है जबर्दस्‍त

Womens T20 World Cup: आईसीसी मह‍िला टी20 वर्ल्‍डकप में हरमनप्रीत कौर की भारतीय टीम ने अपने अभ‍ियान की बेहतरीन अंदाज में शुरुआत की है. भारतीय टीम ने अपने शुरुआती मैच में गत चैंप‍ियन और मेजबान ऑस्‍ट्रेल‍िया को 17 रन से हराने के बाद सोमवार को दूसरे मैच में बांग्‍लादेश (India Women vs Bangladesh Women) को 18 रन से श‍िकस्‍त दी. टीम के इस प्रदर्शन में ओपनर शैफाली वर्मा (Shafali Verma) और स्‍प‍िन गेंदबाज पूनम यादव (Poonam Yadav) का प्रदर्शन खासतौर पर उल्‍लेखनीय रहा. 16 साल की ओपनर शैफाली ने पहले मैच में 15 गेंदों पर 29 रन (पांच चौके और एक छक्‍का) रन की पारी खेलने के बाद दूसरे मैच में बांग्‍लादेशी गेंदबाजों की जमकर खबर ली और केवल 17 गेंदों पर दो चौकों और चार छक्‍कों की मदद से 39 रन जड़ द‍िए. पूनम यादव की बात करें तो उन्‍होंने पहले मैच में चार और दूसरे मैच में तीन व‍िकेट लेकर भारतीय टीम की जीत में अहम योगदान ल‍िया. बांग्‍लादेश के ख‍िलाफ मैच में शैफाली को प्‍लेयर ऑफ द मैच घोष‍ित क‍िया गया. मैच के बाद प्रशंसक हर‍ियाणा की इस 16 साल की छोरी की छक्‍का लगाने की क्षमता के कायल नजर आए और इसे 'लेडी सहवाग' बताया.

मैच के बाद टी20 वर्ल्‍डकप के आध‍िकार‍िक ट्व‍िटर हैंडल पर शैफाली (Shafali Verma) का प्‍लेयर ऑफ द मैच अवार्ड के साथ फोटो पोस्‍ट क‍िया गया. इस ट्वीट में कहा गया-शैफाली महिला टी20 वर्ल्‍डकप में अब तक दो मैचों में 68 रन बना चुकी हैं, इसमें सात चौके और पांच दमदार छक्‍के हैं. उनका स्‍ट्राइक रेट 212.50 का है, यही नहीं वे एक बार प्‍लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीत चुकी है. वाकई क्‍या टेलैंट हैं. इस ट्वीट पर भारतीय क्र‍िकेटप्रेम‍ियों ने भी जोरदार अंदाज में र‍िएक्‍शन द‍िया. एक फैन ने जहां शैफाली को 'लेडी सहवाग' बताया, वहीं एक अन्‍य ने ल‍िखा-ऐसे ही खेलते रहो शैफाली वर्मा. हम आपसे प्‍यार करते हैं और आपके ल‍िए दुआ करेंगे. नजर डालते हैं शैफाली की तारीफ में आई अन्‍य प्रत‍िक्र‍ियाओं पर..

Shafali Verma at the #T20WorldCup so far



Runs: 68

Sixes: 5

Fours: 7

Strike rate: 212.50

POTM awards: 1



What. A. Talent.#INDvBANpic.twitter.com/NiwrGuow8j — T20 World Cup (@T20WorldCup) February 24, 2020

Lady sehwag — Jagan Vajiravel (@JaganJasrn91) February 25, 2020

Keep going @TheShafaliVerma we love u and pray for u — Chitranjan Jha (@ChitranjanJha13) February 24, 2020

She is awesome for a sixteen year old. — Ron Somervell (@rsomervell) February 24, 2020

Huge prospect for team India! — Inmessionante (@SRKian_buff) February 24, 2020

पर्थ में सोमवार को खेले गए मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 142 रन का स्कोर बनाया और फिर बांग्लादेश को निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट पर 124 रन पर रोक दिया. इस जीत के बाद भारतीय टीम अब दो मैचों से चार अंक लेकर ग्रुप-ए में अंकतालिका में पहले नंबर पर पहुंच गई है. भारत से मिले 143 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही. बांग्‍लादेश के ल‍िए न‍िगार सुल्‍ताना ने सर्वाध‍िक 35 और ओपनर मुर्श‍िदा खातून ने 30 रन बनाए लेक‍िन ये पार‍ियां टीम को जीत नहीं द‍िला पाईं. 20 ओवर में बांग्‍लादेशी टीम 8 व‍िकेट खोकर 124 रन ही बना सकी. भारत के ल‍िए पूनम यादव ने सर्वाध‍िक तीन व‍िकेट ल‍िए जबक‍ि अरुंधत‍ि रेड्डी और श‍िखा पांडे ने दो-दो व‍िकेट ल‍िए.

