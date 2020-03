Women's T20 World Cup Final: एलिसा हिली ने बनाया खास रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली दूसरी ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटर

Women's T20 World Cup Final. महिला टी-20 वर्ल्डकप के फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाज एलिसा हिली ने (Alyssa Healy) 39 गेंद पर 75 रन बनाए. अपनी धमाकेदार पारी में उन्होंने 7 चौके और 5 छक्के जड़े. राधा यादव ने वेदा कृष्‍णमूर्त‍ि से कैच कराकर ने एलिसा की आतिशी पारी का अंत किया. एलिसा ने बेथ मूनी (Beth Mooney) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 115 रनों की साझेदारी की. एलिसा हिली ने अपने टी-20 इंटरनेशनल करियर का 12वां अर्धशतक जमाया. इसके साथ उन्होंने टी-20 इंटरनेशनल में अपने 2000 रन भी पूरे कर लिए. एलिसा हिली टी-20 इंटरनेशनल में 2000 रन पूरा करने वाली 11वीं महिला बल्लेबाज हैं तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की दूसरी महिला बल्लेबाज बनीं. एलिसा से पहले मेग लेनिंग ने ऐसा कारनामा टी-20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया की ओर से किया है. मेग लेनिंग ने टी-20 इंटरनेशनल में 2728 रन अपने करियर में अबतक बनाए हैं. अबतक टी-20 इंटरनेशनल में एलिसा हिली ने 112 मैचों में कुल 2060 रन बनाए हैं जिसमें 1 शतक और 12 अर्धशतक शामिल है. महिला टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड महिला क्रिकेटर सूजी बेट्स के नाम है. सूजी बेट्स ने टी 20 इंटरनेशनल में 3243 रन 119 मैच में बनाए हैं. सूजी बेट्स के नाम टी-20 इंटरनेशनल में 1 शतक और 21 अर्धशतक शामिल है. (WOMEN'S TWENTY20 INTERNATIONALS)

ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाज एलिसा हिली आउट होने के बाद जब पवेलियन पहुंचीं तो साथी खिलाड़ियों ने पीठ थपथपाकर उनको शानदार पारी खेलने के लिए बधाई दी. एलिसा हिली ने अपनी पारी में केवल 30 गेंद पर अर्धशतक जमाया. इस टूर्नामेंट में एलिसा हीली ने तीसरी अर्धशतकीय पारी खेली.

A destructive innings from Alyssa Healy!



She now owns the three fastest 50s of the tournament.#T20WorldCuppic.twitter.com/DFBTSt9RC8