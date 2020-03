Women's T20 World Cup: 8 मार्च भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए होगा बड़ा खास, जानिए क्यों..

Women's T20 World Cup: भारतीय महिला टीम टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने में सफल रही. इंग्लैंड के खिलाफ पहला सेमीफाइनल मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ जिसके कारण भारतीय महिला टीम ग्रुप स्टेज में टॉप पर रहने के कारण सीधे फाइनल में पहुंची. भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय टीम पहली बार टी-20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेलेगी. फाइनल मैच 8 मार्च को मेलबर्न में खेला जाएगा. 8 मार्च का दिन भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के लिए बड़ा खास होने वाला है। 8 मार्च को हरमनप्रीत कौर का बर्थडे है और वो इस दिन को यादगार बनाना चाहेंगी.

The #INDvENG semifinal is called off due to rain. #TeamIndia make it to their maiden #T20WorldCup final. pic.twitter.com/y4rfDWjzFi