Womens T20 World Cup: मजबूत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभियान का आगाज करेगी भारतीय टीम

ICC Womens T20 World Cup: पहली आईसीसी ट्रॉफी जीतने के सपने संजोने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्‍डकप (ICC Womens T20 World Cup 2020) के शुरुआती मैच में शुक्रवार को मेजबान ऑस्‍ट्रेल‍िया टीम की चुनौती का सामना करेगी. लंबे समय से लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाना भारत (Indian Women Cricket Team) की कमजोरी रही है. ऑस्ट्रेलिया में त्रिकोणीय सीरीज में हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की टीम फाइनल तक पहुंची थी. भारत ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच गंवाया और एक जीता लेक‍िन फाइनल में मेजबान ऑस्‍ट्रेल‍िया से हार गई. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अब तक छह बार हुए टी20 वर्ल्‍डकप में चार बार जीत दर्ज की है. मजबूत प्रत‍िद्वंद्वी ऑस्‍ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ कल के मुकाबले (Australia Women vs India Women)में भारतीय मध्यक्रम और निचले क्रम को बेहतर प्रदर्शन करना होगा ताकि नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हराया जा सके.

“We all know that everyone in India loves cricket, wherever we go we always have our fans out there supporting and we are looking forward to that.”



Harmanpreet Kaur is eagerly waiting for 's #T20WorldCup opener against https://t.co/a2RyRymEyb