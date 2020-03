खास बातें कहा, एक द‍िन आपके हाथों में भी ट्रॉफी होगी अपने आप पर व‍िश्‍वास करना जारी रख‍िये सच‍िन, लक्ष्‍मण, कैफ और गंभीर ने भी टीम को सराहा

Women's T20 World Cup: आईसीसी मह‍िला टी20 वर्ल्‍डकप जीतने का हरमनप्रीत कौर की भारतीय टीम का सपना फाइनल में म‍िली हार के साथ ही टूट गया है. टूर्नामेंट के फाइनल में रव‍िवार को भारतीय टीम को ऑस्‍ट्रेल‍िया ((India Women vs Australia Women))के हाथों 85 रन की हार का सामना करना पड़ा. इस जीत के साथ ही ऑस्‍ट्रेल‍िया ने पांचवी बार मह‍िला टी20 वर्ल्‍डकप बनने का गौरव हास‍िल क‍िया और भारतीय टीम को न‍िराश होना पड़ा. टूर्नामेंट में फाइनल में पहले तक भारतीय टीम ने ज‍िस तरह का प्रदर्शन क‍िया था, उस ल‍िहाज से हर कोई उसकी ख‍िताबी जीत की उम्‍मीद लगाए हुए थे. टूर्नामेंट के अपने शुरुआती मैच में भारतीय टीम ने ऑस्‍ट्रेल‍िया को हराया भी था लेक‍िन फाइनल में भारतीय टीम पूरी तरह रंगहीन नजर आई. एमसीजी पर हुए इस ख‍िताबी मुकाबले में ऑस्‍ट्रेल‍िया ने न‍िर्धार‍ित 20 ओवर में चार व‍िकेट खोकर 184 रन का बड़ा स्‍कोर बनाया और फ‍िर भारतीय टीम को 99 रनों पर ढेर कर द‍िया. फाइनल में भारतीय टीम हारी जरूर लेक‍िन उसने ओवरआल अपने प्रदर्शन से हर क‍िसी को प्रभाव‍ित क‍िया. व‍िव‍ियन र‍िचर्ड्स (Sir Vivian Richards) और सच‍िन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) सह‍ित कई पूर्व द‍िग्‍गज क्र‍िकेटरों ने भारतीय टीम के प्रदर्शन को सराहना की.

Never be let down. You have been amazing throughout and you'll shall have the trophy at your hand one day. Keep believing! @BCCIWomenhttps://t.co/q7FE5gwhDF — Sir Vivian Richards (@ivivianrichards) March 8, 2020

Congratulations to Australia for winning the @T20WorldCup. It was a tough day for #TeamIndia. Our team is young and will grow into a solid unit. You have inspired many across the globe. We are proud of you. Keep working hard and never lose hope. It will happen one day.#INDvsAUSpic.twitter.com/RrH1dLqkBW — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 8, 2020

Congratulations @AusWomenCricket on winning the #T20WorldCup To the @BCCIWomen team,we all are very proud of your achievement. Really enjoyed the way you all played throughout the tournament. Good luck for your future matches. — VVS Laxman (@VVSLaxman281) March 8, 2020

Congrats to Australia! — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) March 8, 2020

Also congratulations Australia, a much deserved win.#INDvsAUS#T20WorldCuppic.twitter.com/5ekr5Y9yvS — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) March 8, 2020

महान बल्‍लेबाज वेस्‍टइंडीज के सर व‍िव र‍िचर्ड्स ने अपने ट्वीट में भारतीय महिला टीम को संबोध‍ित करते हए ल‍िखा, 'कभी भी हौसला मत खोना. आप टूर्नामेंट में शानदार रहीं और एक द‍िन आपके हाथों में भी ट्रॉफी होगी. अपने आप पर व‍िश्‍वास जारी रख‍िए.' टीम इंड‍िया के पूर्व क्र‍िकेटर वीवीएस लक्ष्‍मण ने मह‍िला टी20 वर्ल्‍डकप चैंप‍ियन ऑस्‍ट्रेल‍िया को बधाई देते हुए भारतीय टीम के ल‍िए ल‍िखा क‍ि हम सभी को आपके प्रदर्शन पर गर्व है. लक्ष्‍मण ने ट्वीट क‍िया-ऑस्‍ट्रेल‍ियाई मह‍िला टीम को टी20 वर्ल्‍डकप जीतने पर बधाई. भारतीय टीम, हम सभी को आपकी उपलब्‍ध‍ि पर गर्व है. आप सभी ने इस टूर्नामेंट में ज‍िस तरह का खेला द‍िखाया, हमने उसका पूरा मजा उठाया, भव‍िष्‍य के मैचों के ल‍िए शुभकामनाएं.

पूर्व क्र‍िकेटर और सांसद गौतम गंभीर ने भी भारतीय टीम को हौसला नहीं हारने की समझाइश दी है. उन्‍होंने ट्वीट क‍िया, 'कुछ साल पहले तक क‍िसी ने कल्‍पना नहीं की थी क‍ि एक अरब से अध‍िक की आबादी'के देश की न‍िगाहें मह‍िला क्र‍िकेट वर्ल्‍डकप पर इस तरह से केंद्र‍ित हो जाएंगी. कप आएंगे और जाएंगे लेक‍िन आज उस हर भारतीय लड़की की जीत हुई है ज‍िसने तमाम व‍िषमताओं और सामाज‍िक बंधनों के ख‍िलाफ साहस द‍िखाया. भारतीय टीम के पूर्व क्र‍िकेटर मोहम्‍मद कैफ ने भी ट्वीट करके भारतीय मह‍िला टीम प्रशंसा की है.

