दुन‍िया की सबसे ऊंची प्रत‍िमा बनाने के बाद गुजरात एक और व‍िश्‍वर‍िकॉर्ड अपने नाम करने के ल‍िए तैयार है. गुजरात के भरूच ज‍िले में स्‍थाप‍ित स्‍टैच्‍यू ऑफ यून‍िटी (Statue of Unity) को दुन‍िया की सबसे बड़ी ऊंची प्रत‍िमा होने का श्रेय हास‍िल है, अब क्र‍िकेट का सबसे बड़ा स्‍टेड‍ियम ( Sardar Patel Gujarat Stadium in Ahmedabad)भी गुजरात के अहमदाबाद शहर में बनकर तैयार है. 63 एकड़ में बने इस स्‍टेड‍ियम के न‍िर्माण में करीब 700 करोड़ रुपये की लागत आई है और इस स्‍टेड‍ियम में एक लाख, 10 हजार लोग एक साथ बैठक क्र‍िकेट मैच के रोमांच का आनंद उठा सकते हैं. इस स्‍टेड‍ियम के आध‍िकार‍िक तौर पर शुभारंभ के साथ ही भारत का नाम दुन‍िया के सबसे व‍िशाल स्‍टेड‍ियम वाले देश के नाम पर दर्ज हो जाएगा. इस समय ऑस्‍ट्रेल‍िया के मेलबर्न क्र‍िकेट ग्राउंड को दुन‍िया के सबसे बड़ा स्‍टेड‍ियम होने का रुतबा हास‍िल है. मेलबर्न क्र‍िकेट ग्राउंड यानी MCG की क्षमता करीब एक लाख (1,00,024) दर्शक की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का ड्रीम प्रोजेक्‍ट माने जाने वाले इस स्‍टेड‍ियम में जल्‍द ही मैचों का आयोजन होने लगेगा. अमेर‍िका के राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप (US President Donald Trump) इसी माह के अंत में अपनी भारत यात्रा के दौरान अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में तैयार इस व‍िशाल स्‍टेड‍ियम का उद्घाटन कर सकते हैं.

Latest pictures of the biggest stadium in the world.#SardarPatelStadiumpic.twitter.com/ynyAwhHQPf — Manish Patel (@iManishPatelBJP) February 12, 2020



इस स्‍टेड‍ियम में यह होगा खास..

न‍िर्माण की लागत: 700 करोड़ रुपये

दर्शक क्षमता: एक लाख 10 हजार

-स्‍टेड‍ियम में 75 कार्पोरेट बॉक्‍स बनाए गए हैं

-पहली बार क‍िसी स्‍टेड‍ियम में एलईडी लाइट लगाई जाएंगे, इससे ब‍िजली की बचत होगी.

-मोटेरा में तैयार स्‍टेड‍ियम का नया और व‍िशाल रूप देकर ही इस स्‍टेड‍ियम को तैयार क‍िया जा रहा है.

-स्‍टेड‍ियम में चार हजार से अध‍िक कार और 10 हजार से अध‍िक दो पह‍िया वाहनों के पार्क‍िंग की व्‍यवस्‍था की गई है.

-नए स्टेडियम का भूमिपूजन जनवरी 2016 में किया गया था, इसमें तीन प्रैक्‍ट‍िस ग्राउंड, क्‍लब हाउस, बड़ा स्‍वीम‍िंग पूल और इनडोर क्र‍िकेट एकेडमी भी है. इस स्‍टेड‍ियम के आध‍िकार‍िक रूप से शुभारंभ होने के साथ ही मेलबर्न का सबसे बड़ा क्र‍िकेट स्‍टेड‍ियम का रुतबा छ‍िन जाएगा और यह र‍िकॉर्ड भारत के नाम पर दर्ज हो जाएगा.

नजर डालते हैं मौजूदा समय में दुन‍िया के टॉप 5 (दर्शक क्षमता के ल‍िहाज से) क्र‍िकेट स्‍टेड‍ियम पर

1. मेलबर्न क्र‍िकेट ग्राउंड मेलबर्न

यह स्‍टेड‍ियम ऑस्‍ट्रेल‍िया के मेलबर्न शहर में आयोज‍ित है. दर्शकों की क्षमता के अलावा इस स्‍टेड‍ियम का बेहतरीन लुक भी इसे खास स्‍टेड‍ियम की श्रेणी में रखता है. यहां मैच खेलना क‍िसी भी ख‍िलाड़ी का सपना होता है. न‍िर्माण वर्ष 1853 में हुआ था. दर्शकों की क्षमता एक लाख (1, 00,024)के आसपास है.

2. ईडन गार्डंस, कोलकाता

भारत का सबसे बेहतरीन स्‍टेड‍ियम. करीब 70 हजार दर्शकों के शोरगुल के बीच इस स्‍टेड‍ियम में क्र‍िकेट खेलना अलग ही रोमांच देता है. भारत के वीवीएस लक्ष्‍मण ने इसी स्‍टेड‍ियम में 291 रन की ऐत‍िहास‍िक पारी खेली थी. उनकी इस पारी के सहारे भारत ने फॉलोआन करने के बावजूद ऑस्‍ट्रेल‍िया को हराया था. इस स्‍टेड‍ियम की दर्शक क्षमता करीब 66 हजार है, इसका न‍िर्माण 1864 में हुआ था.

3. शहीद वीर नारायण स‍िंह स्‍टेड‍ियम, रायपुर

छत्‍तीसगढ़ राज्‍य के न‍िर्माण के बाद इस स्‍टेड‍ियम का न‍िर्माण हुआ है. राज्‍य की राजधानी रायपुर में इस स्‍टेड‍ियम का न‍िर्माण वर्ष 2008 में पूरा हुआ. इसकी दर्शक क्षमता 65 हजार के आसपास है. स्‍टेड‍ियम आईपीएल के मैचों की मेजबानी कर चुका है.



4. राजीव गांधी इंटरनेशनल स्‍टेड‍िमय, हैदराबाद

तेलंगाना के हैदराबाद शहर में बना यह स्‍टेड‍ियम का माहौल भी इसे बेहद खास बनाता है. सभी आधुन‍िक सुव‍िधओं से युक्‍त इस स्‍टेड‍ियम का न‍िर्माण 2003 में पूरा हुआ था, दर्शक क्षमता है 60 हजार.

5. ग्रीनफील्‍ड इंटरनेशनल स्‍टेड‍ियम त्र‍िवेंद्रम

केरल के त्र‍िवेंद्रम में बने इस स्‍टेड‍ियम का न‍िर्माण 2014 में पूरा हुआ था. इसकी दर्शक क्षमता है 55 हजार. इसी राज्‍य के कोच्‍च‍ि में भी बने स्‍टेड‍ियम की दर्शक क्षमता 55 हजार के आसपास ही है. इसके अलावा चंडीगढ़ के पीसीए मोहाली, बेंगलुरू के च‍िन्‍नास्‍वामी और चेन्‍नई के चेपॉक मैदान भी भारत के खास क्र‍िकेट स्‍टेड‍ियम में हैं.

वीडियो: 15 साल की लड़की ने तोड़ा तेंदुलकर का रिकॉर्ड