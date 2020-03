रिद्धिमान साहा ने विकेटकीपिंग को लेकर पंत को दिए अहम टिप्स, लेकिन सवाल यह है कि...

भारतीय टेस्ट टीम के दो विकेटकीपरों- रिद्धिमान साहा और ऋषभ पंत के बीच प्रतिस्पर्धा मानी जाती है क्योंकि आमतौर पर एक के कारण दूसरे को अंतिम-11 से बाहर बैठना पड़ता है, इन सभी बातों से परे पंत से सीनियर साहा ने युवा खिलाड़ी को हमेशा विकेट के पीछे बेहतर करने के लिए प्रेरित किया है और साथ ही इसमें उनकी मदद करते हैं. इस समय दुनिया के बेहतरीन विकेटकीपरों में गिने जाने वाले साहा ने कहा है कि वह युवा खिलाड़ी को विकेटकीपिंग में सुधार करने को लेकर बातें बताते रहते हैं. साहा ने साथ ही कहा है कि दोनों के बीच किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं है.

It was great being at the Calcutta Cricket & Football Club today evening. Great experience..thank you to The President for the membership..looking forward to some amazing times here in this prestigious club in Kolkata. #CCFCpic.twitter.com/WidYamsPIG