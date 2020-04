Coronavirus lockdown: बेटे का फोटो शेयर कर ऋद्धिमान साहा ने किया ट्वीट, बोले- सेलिब्रेट करना चाहता हूं लेकिन...

भारतीय विकेटरीपर ऋद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) ने ट्वीटर पर अपने एक माह बेटे अन्वय का फोटो शेयर किया है और कैप्शन में उन्होंने जो लिखा है वो दिल को छूने वाला है. साहा ने फोटो शेयर कर लिखा कि आज 'अन्वय' एक महीने का हो गया है, हम इस मौके पर बाहर जाकर सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया इस मसीबत से जल्द बाहर आए और अपने परिवार के साथ खुशियां मना सके. बता दें कि कोरोनावायरस के कारण पूरे भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन लगा हुआ है जो 14 अप्रैल को खत्म होगा, लेकिन जिस तरह से वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है उसे देखते हुए अभी ये कहना मुश्किल है कि लॉकडाउन (coronavirus lockdown) को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा. बता दें कि एक माह पहले ही साहा पिता बने थे, उन्होंने इसकी जानकारी ट्विटर पर शेयर करके दी थी. साहा की एक बेटी भी है जिसका नाम अन्वी है. गौरतलब है कि साहा को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका नहीं मिला था. उनकी जगह दोनों टेस्ट में रिषभ पंत (Rishabh Pant) को बतौर विकेटकीपर जगह दी गई थी. इस बारे में उन्होंने एक बयान दिया था और कहा था कि टीम मैनेजमेंट जो भी फैसला करता है मैं उसके साथ हूं. साहा ने कहा था कि परिस्थितियों के हिसाब के आधार पर टीम मैनेजमेंट फैसला करता है कि किसे प्लेइंग इलेवन में रखना है और किसे नहीं.

Meet our son Anvay, as he completes 1 month! It goes with out a celebration but we wish the world heals soon and we all get to spend happy times with our near & dear ones @Romimitrapic.twitter.com/mh7fuSl9rR