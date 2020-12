कोरोनावायरस (Coronavirus) लॉकडाउन के कारण मुंबई की घरेलू टीम का अभ्यास रूका हुआ था. ऐसे में जब कोविड-19 का कहर कुछ कम हुआ तो मुंबई के भी राज्‍यों की एसोसिएशन ने अपनी संभावित टीम का ऐलान किया और साथ ही आपस में अभ्यास मैच (SENIOR MENS T-20 PRACTICE MATCHES 2020-2021) खेला जा रहा है. मुंबई B की टीम और टीम D के खिलाड़ियों ने अभ्यास मैच खेला जिसमें मुंबई के स्‍टार बल्‍लेबाज यशस्‍वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने कमाल किया और बल्ले से तूफानी पारी खेली. अभ्यास मैच में यशस्‍वी ने केवल 49 गेंद पर 103 रन की पारी खेली तो वहीं दूसरी ओर सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने भी धमाल मचाते हउए 31 गेंदों पर 59 रन बनाए.

Best performers on Day 1 in the practice match of Mumbai team ahead of the Syed Mushtaq Ali:



Yashasvi Jaiswal - 103*(49)

Suryakumar Yadav - 59*(31)

Shivam Dube - 49(23)

Sarfraz Khan - 40(31)

Arjun Tendulkar - 2/22(4)

Tushar Deshpande - 3/35(4)