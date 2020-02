यशस्वी जायसवाल ने खोला अंडर-19 वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉरमेंस का राज़

अंडर-19 विश्व कप में मैन आफ द सीरिज रहे भारत के यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने भारत लौटने के बाद खत्म हुए वैश्विक टूर्नामेंट में अपनी शानदार सफलता के राज को साझा किया है. ध्यान दिला दें कि यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal)अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का का खिताब भी मिला था. उनकी ट्रॉफी भी बात में टूट गई थी. हालांकि अब यह सही हो चुकी है. यशस्वी जायसवाल ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के छह मैचों की इतनी ही पारियों में 133.33 के औसत से 400 रन बनाए थे. इसमें पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में लगायी गयी नाबाद शतकीय पारी भी शामिल है.

Such an amazing feeling and we're really proud to make it to the finals! Thank you everyone for your constant love and support! #TeamIndia#MenInBlue#U19CWC@BCCI@ICC@cricketworldcuppic.twitter.com/ME1jKM6FYU