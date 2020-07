सौरव गांगुली का खुलासा, मेरे कहने पर ही धोनी को मिला भारतीय टीम मौका..देखें Video

बता दें कि भारत की ओर से धोनी ने शानदार कप्तानी भी की और भारत को विश्व विजेता दूसरा बार बनाया. धोनी भारत के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिनके नाम आईसीसी (ICC) के 3 टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड है. महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी-20 में कप्तानी की.

"I'm happy that Indian cricket got a Mahendra Singh Dhoni, because he is unbelievable," @SGanguly99 to @mayankcricket on #DadaOpensWithMayank#HappyBirthdayMSDhoni@msdhonipic.twitter.com/KCua8qq4hu