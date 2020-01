ट्रिपल सेंचुरी से सरफराज खान की धमाकेदार वापसी, ड्रॉ मैच में मुंबई को 3 अंक

पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने युवा सरफराज खान (Sarfaraz Khan) को बधाई देते हुए बिल्कुल सही ही लिखा कि जिंदगी अक्सर किसी को दूसरा मौका नहीं देती!! लेकिन जब देती है, तो इसे भुनाना भी अपने आप में एक कला है. और पिछले करीब दो साल से करियर में खासा खराब समय देखने वाले सरफराज खान (Sarfaraz Khan) ने मिले 'दूसरे मौके' को दोनों हाथों से भुनाते हुए शानदार वापसी की है. चल रहे रणजी ट्रॉफी के छठे राउंड में उत्तर प्रदेश के खिलाफ बुधवार को वानखेड़े स्टेडियम में खत्म हुए मैच के चौथे दिन सरफराज खान (Sarfaraz Khan) ने शानदार तिहरा शतक जड़कर एक बार फिर से बता दिया क्यों उनके टैलेंट को बहुत ही खास कहा जाता है.

Not often does life give you a second chance. And when it does you need to grab it with both hands. Sarfaraz Khan certainly has grabbed his comeback chance with both hands. Mumbai 16/2 in pursuit of UP's 626 and an outstanding triple century from Sarfaraz to get the lead. pic.twitter.com/S7mNsXicNe