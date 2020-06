युसूफ पठान ने 'मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है' गाया गाना, तो ऐसा था गायक का रिएक्शन, Throwback Video वायरल

इस वीडियो में युसूफ 'मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है' गाने के गा रहे हैं. जिस अंदाज में युसूफ ने यह गाना गाया है वो हर किसी को हैरान कर रहा है. यह वीडियो में युसूफ सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) की टीम के ड्रेस में नजर आ रहे हैं. गौरतलब है कि युसूफ पठान (Yusuf Pathan) ने हैदराबाद की ओर से पिछले 2 आईपीएल (IPL) सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे जिसके कारण उन्हें इस बार के आईपीएल ऑक्शन में फ्रेंचाईजी ने रिटेन नहीं किया. 2018 आईपीएल में युसूफ ने 15 मैच खेलकर केवल 260 रन ही बना पाए थे.

इसके अलावा 2019 आईपीएल में युसूफ ने 10 मैच में केवल 40 रन ही बना सके. वैसे उन्होंने अपने आईपीएल करियर में कुल 174 मैच खेले और इस दौरान 154 मैचों में बल्लेबाजी करते हुए 3204 रन 142.97 की स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं. आईपीएल में युसूफ पठान (Yusuf Pathan) के नाम कुल 13 अर्धशतक शामिल है. बता दें कि साल 2008 के पहले आईपीएल में सीजन में युसूफ राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम का हिस्सा था. 2008 के आईपीएल फाइनल में युसूफ ने गजब का परफॉर्मेंस दिखाकर राजस्थान को जीत दिलाई थी.

