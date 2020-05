युवराज के पिता योगराज एक बार फिर से एमएस धोनी पर बरसे, बोले कि...

अब यह तो आप जानते ही हैं कि दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह के पिता और पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह कैसे धोनी के प्रति अपनी पूर्व में अपनी भावनओं का इजहार करते रहे हैं! जब-जब मौका मिला है, योगराज का गुस्सा एमएस धोनी पर जमकर फूटा और अब तो हाल ही में योगराज ने विराट कोहली को भी लपेटे में ले लिया था. बहरहाल, अब एक एक बार फिर से योगराज सिंह धोनी पर बरसे हैं. और उन्होंने कहा कि एमएस धोनी ने टीम इंडिया के लिए कुछ नहीं किया और न ही खिलाड़ियों का समर्थन किया.

Yuvraj Singh Was Supposed To Become Captain But MS Dhoni Got The Captaincy Because Of Destiny: Yograj Singh Yuvraj Singh's father and former cricketer Yograj Singh had from time to time blamed the Indian team management for being biased with his son.