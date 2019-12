टीम इंड‍िया के पूर्व क्र‍िकेटर युवराज स‍िंह (Yuvraj Singh) गुरुवार, 12 द‍िसंबर को 38 वर्ष के हो गए. युवराज स‍िंह शॉर्टर फॉर्मेट में भारतीय टीम के बेहतरीन बल्‍लेबाजों में शुमार क‍िए जाते थे. उन्‍होंने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत देश को कई यादगार जीत द‍िलाई. टी20 इंटरनेशनल में युवराज एक ओवर में छह छक्‍के लगाने का कारनामा भी कर चुके हैं. उनकी पहचान गेंद पर न‍िर्मम तरीके से प्रहार करने वाले बल्‍लेबाज के रूप में थी. ताबड़तोड़ बल्‍लेबाजी की क्षमता के कारण दुन‍िया के द‍िग्‍गज गेंदबाज भी युवराज से खौफ खाते थे. वर्ष 2007 के टी20 वर्ल्‍डकप में युवराज ने इंग्‍लैंड के स्‍टुअर्ट ब्रॉड की सभी छह गेंदों को छक्‍के के ल‍िए बाउंड्री के बाहर पहुंचा द‍िया है. युवी के बर्थडे (Birthday)पर, क्र‍िकेट की शीर्ष संस्‍था इंटरनेशनल क्र‍िकेट काउंस‍िल (ICC) ने युवराज का छह छक्‍कों वाला वह खास वीडि‍यो (Yuvraj Singh's 6 sixes Video) अपने ट्व‍िटर हैंडल पर शेयर क‍िया है.

युवराज के बर्थडे पर भारतीय क्र‍िकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)ने भी उन्‍हें शुभकामनाएं दी हैं. BCCI ने अपने ट्वीट में ल‍िखा-एक सच्‍चा चैंप‍ियन और कई लोगों के ल‍िए प्रेरणा, युवराज स‍िंह को जन्‍मद‍िन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. टीम इंड‍िया के कप्‍तान व‍िराट कोहली (Virat Kohli)ने भी युवराज स‍िंह को बर्थडे व‍िश क‍िया है. उन्‍होंने अपने ट्वीट में ल‍िखा-हैप्‍पी बर्थडे पाजी, ईश्‍वर का आशीर्वाद आप पर बना रहे.

A true champion and an inspiration to many, here's wishing @YUVSTRONG12 a very happy birthday#HappyBirthdayYuvipic.twitter.com/bWtgnxbRyV