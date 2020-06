युवराज सिंह का गुरु सचिन को जवाब, कुछ ऐसा महसूस हुआ था पहली मुलाकात में

अब यह तो आप जानते ही हैं कि जब-जब युवराज मैदान पर खराब फॉर्म से गुजरे, तो सचिन उनके लिए कितना बड़ा संबल साबित हुए. सचिन ने हमेशा युवराज को अपनी योग्यता में विश्वास करने को कहा. और युवराज ने भी सार्वजनिक मंच पर मास्टर बल्लेबाज से मिली मदद को और इससे इसे मिले समाधान को जमकर सराहा

Thank u Master. When we 1st met, I felt I have shaken hands with god. U've guided me in my toughest phases. U taught me to believe in my abilities. I'll play the same role for youngsters that you played for me. Looking 4wd to many more wonderful memories with you???????? https://t.co/YNVLMAxYMg