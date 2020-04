युवराज सिंह ने अपने लगातार छह छक्कों के बारे में पहली बार किया यह बड़ा खुलासा

जब-जब साल 2007 टी20 वर्ल्ड कप का इतिहास लिखा जाएगा, तो एक घटना इस संस्करण के लिए हमेशा उसकी सुंदरता बढ़ाने का काम करेगी. और वह घटना है युवराज सिह का इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में छह छक्के लगाने की घटना. इन लगातार छह छक्कों को लेकर कई कहानियां हैं, लेकिन अब युवराज ने इसे लेकर जो खुलासा किया है, वह पहले नहीं ही हुआ. युवराज ने खुलासा करते हुए कहा कि लगातार छह छक्के लगाने के बाद उनके बल्ले को लेकर सवाल उठाए गए थे.

Rohit Sharma, Yuvraj Singh and MS Dhoni have played all the T20 World Cup so far for India. (2007,2009,2010,2012,2014,2016)