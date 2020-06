इकलौता भारतीय क्रिकेटर जिसने वर्ल्डकप के मैच में अर्धशतक और 5 विकेट लेने का किया है कमाल

भारतीय क्रिकेट काफी बड़ा है. भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसे दिग्गज हुए हैं जिन्होंने अपने रिकॉर्ड से वर्ल्ड क्रिकेट को हैरान किया है. चाहे वो सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) हों या फिर रोहित शर्मा (Rohit Sharma). इन भारतीय दिग्गज के अलावा कई और भारतीय हैं जिनका रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेट में असाधारण है. हर एक क्रिकेटर के लिए वर्ल्डकप खेलना उसके क्रिकेट करियर का सबसे बड़ा पल होता है और यदि वह क्रिकेट वर्ल्डकप में अपने परफॉर्मेंस के बल पर अपनी टीम को जीत दिलाता है तो उस खिलाड़ी के लिए वह पल यादगार बन जाता है. ऐसे ही एक दिग्गज हैं युवराज सिंह (Yuvraj Sing). भारतीय क्रिकेट में युवराज सिंह ने अपना डेब्यू 2000 में किया था. भारत की ओर से युवराज ने 2003 वर्ल्डकप 2007 वर्ल्डकप और 2011 का वर्ल्डकप खेला है. 2011 वर्ल्डतकप में युवी ने अपने दम पर भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. 2011 के वर्ल्डकप में युवी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजे गए थे.

