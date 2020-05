इकलौता भारतीय ऑलराउंडर जिसने T20I मैच में अर्धशतक जमाया और 3 विकेट भी चटकाने का कमाल किया

युवी ने यह कारनामा साल 2009 में श्रीलंका के खिलाफ मोहाली टी-20 इंटरनेशनल मैच में किया था. मोहाली में खेले गए टी-20 इंटरनेशनल मैच में युवी ने बल्ले से 60 रनों की नाबाद पारी खेली थी और साथ ही गेंदबाजी करते हुए 23 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे. युवराज सिंह का यह रिकॉर्ड आज तक कोई भारतीय खिलाड़ी तोड़ नहीं पाया है. युवी को इस मैच में ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था.

Yuvraj Singh is called Superman of T20 World Cup. In 1st T20 World Cup, he scored the fastest 50, struck in just 12 balls against England. He also scored longest six of the tournament that was 119 meters. He became the 1st cricketer to hit 6 sixes in 6 balls in T20. #Cricketpic.twitter.com/FWVvKkG41U