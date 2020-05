शाहिद अफरीदी के विवादित बोल पर अब युवराज सिंह ने दिया रिएक्शन, बोले- अब आगे से..

शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने हाल ही में पीओके के एक इलाके का दौरा किया, जहां वह कुछ सैनिकों और लोगों के बीच भाषणबाजी करता दिखाई पड़ रहा है. वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि कैसे यह फर्ज उम्रधारी क्रिकेटर मोदी के बारे में ऐसे शब्द बोल रहा है जो भारत विरोधी है. बता दें कि अफरीदी ने अपने बयान में भारत के पीएम मोदी को लेकर कुछ गलत बातें की थी जिसके बाद पूरे भारत में इसका विरोध हुआ. वहीं, भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) और युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने अफरीदी के विवादित बयान पर अपना रिएक्शन दिया और ट्वीट कर फटकार लगाई है. युवराज सिंह ने ट्वीट कर लिखा 'अफरीदी के व्यवहार से मैं काफी नाखुश हूं. उन्होंने जो कमेंट पीएम मोदी जी के खिलाफ किए उससे मैं काफी निराश हुआ हूं. एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते मैं कभी भी ऐसे शब्द स्वीकार नहीं करुंगा. मैंने मानवता के लिए आपके फाउंडेशन के लिए मदद मांगी थी. अब कभी भी ऐसा नहीं होगा.

Really disappointed by @SAfridiOfficial‘s comments on our Hon'b PM @narendramodi ji. As a responsible Indian who has played for the country, I will never accept such words. I made an appeal on your behest for the sake of humanity. But never again.



Jai Hind ????????