वाजिद खान के निधन पर Yuvraj Singh का आया रिएक्शन, बोले- फिल्म इंडस्ट्री में खलेगी कमी..

बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान (Wajid Khan) का निधन हो गया है. उनको निधन होने का कारण कोरोना से पॉजिटिव होना बताया गया है. मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक वाजिद के निधन की वजह उनके किडनी की समस्या बताई जा रही है. वाजिद खान की मौत की खबर से पूरा बॉलीवुड हैरान और शौक में है. वहीं. भारतीय पूर्व क्रिकेट युवराज सिंह (Yuvraj Singh) भी सिंगर वाजिद के निधन से दुखी हैं. युवी ने ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है. युवराज ने ट्वीट में लिखा, वाजिद का चला जाना फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बड़ा घाटा है. वो बेहद प्रतिभाशाली थे. हमेशा डाउन टू अर्थ और हमेशा चहेरे पर मुस्कान लिए रहते थे. भगवान उनके परिवार वालों को इस मुश्किल घड़ी से लड़ने की शक्ति दे. उनके परिवार वाले लोगों के प्रति मेरी संवेदना है.

A big loss to our film and music industry. He was an immensely talented, down-to-earth human being who was always smiling.



My condolences to the family, may god grant them strength to deal with this tragic loss #WajidKhan