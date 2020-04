'शाहिद अफरीदी फाउंडेशन' को सपोर्ट करने के बाद युवराज सिंह ने अब कही यह बात, बोले- 'मैं सच्चा...'

अफरीदी के फाउंडेशन को सपोर्ट करने के बाद युवराज सिंह ने किया ट्वीट

खास बातें शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को सपोर्ट करने के बाद युवराज सिंह की हुई आलोचना

ट्रोलर को युवराज सिंह ने किया मुंबतोड़ जवाब

युवराज ने कहा, मैं सच्चा देशभक्त हूं

भारत के दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) की फाउंडेशन को लेकर ट्वीट कर फैन्स से सपोर्ट करने की बात की थी जिसके बाद क्रिकेट फैन्स के बीच उनकी खूब आलोचना हुई. ऐसे में अब युवी ने ट्वीट कर इस बारे में अपनी राय दी है. युवराज ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया है और लिखा है कि, 'मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे कमजोर लोगों की मदद करने वाले संदेश को गलत तरीके से लिया गया, मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ कोविड 19 की वजह से परेशान लोगों की मदद करने के लिए था. मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, मैं भारतीय (Indian) हूं और हमेशा से ब्लीड ब्यू (Bleed Blue) ही रहूंगा, इसके साथ - साथ युवी ने लिखा है कि वो हमेशा मानवता की भलाई के लिए खड़ा रहेंगे, जय हिन्द. बता दें कि युवराज के द्वारा ऐसा ट्वीट करने के बाद भी फैन्स उनकी आलोचना करना बंद नहीं कर रहे हैं. कई यूजर का मानना है कि आपने जो किया है उसकी माफी नहीं है तो कई यूजर ने युवी को लेकर कमेंट करते हुए लिखा है कि आपने हमारा रिस्पेक्ट खो दिया है. बता दें कि शाहिद अफरीदी ने भी युवराज सिंह और हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) को उनके फाउंडेशन के लिए मदद मांगने पर शुक्रिया कहा है. बता दें कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों ने आगे आकर पीएम फंड में आर्थिक मदद किया है लेकिन अबकर युवराज और हरभजन सिंह ने मदद के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है.

Country is more important than Cricket for us ,

Lost all respect for u , U are just like Sidhu , anything for money even pro-Pakistani propaganda — कुछ मत बोलो Secularism हैं (@India8Heart) April 1, 2020

I admired him a lot as sportsperson who fight all the odds but asli prop to donate to Shahid Afridi foundation who have said soo many bad things about India and has shown hatred toward hindus was unjust and uncalled for — Yash Tiwari (@sidhaarth_shukl) April 1, 2020