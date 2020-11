Yuvraj Singh ने रोहित और रिषभ पंत की फिटनेस पर कसा तंज, बोले- 'किसके गाल ज्यादा मोटे हैं..'

IPL 2020: मु्बई इंडियंस की टीम (Mumbai Indians) 18 अंक के साथ पहले ही प्लेऑफ (IPL 2020 Play Offs) में पहुंच गई है. मुंबई की टीम ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए 13 मैच में 9 मैच जीतकर टॉप पर पहुंची है. भले ही मुंबई की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस किया लेकिन रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का चोटिल होना फैन्स को निराश कर गया है. सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा (Hit Man Rohit) की फिटनेस को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं. इसी बीच युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने हिट मैन रोहित शर्मा और रिषभ पंत की फिटनेस का मजाक उड़ाया है. दरअसल मुंबई इंडियंस के ट्विटर पर रिषभ और रोहित की तस्वीर शेयर की है जिसमें मुंबई के कप्तान रिषभ पंत (Rishabh Pant) से बात करते हुए नजर आ रहे हैं. इसी तस्वीर पर युवी ने मजेदार कमेंट कर दोनों की फिटनेस को लेकर ट्रोल किया है. युवी ने मुंबई इंडियंस के द्वारा शेयर किए गए तस्वीर पर लगातार दो कमेंट किए हैं जो खूब वायरल हो रहा है और फैन्स जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. युवी ने कमेंट में लिखा कि 'दोनों के गाल की चर्बी को लेकर भी प्रतियोगिता हो जाए.' इस कमेंट को लिखकर युवराज ने रोहित शर्मा की वाइफ रितिका को भी टैग किया. इस कमेंट के तुरंत बाद युवी ने दूसरा ट्वीट किया और लिखा, ऐसा लग रहा है मानो रोहित रिषभ से कह रहे हैं कि, 'पंत तेरे गाल ज्यादा मोटे हैं या मेरे.'

