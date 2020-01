Yuvraj Singh: टीम इंड‍िया के पूर्व क्र‍िकेटर युवराज स‍िंह (Yuvraj Singh) ने बॉलीवुड एक्‍ट्रेस सैयामी खेर (Saiyami Kher) के बल्‍लेबाजी कौशल (Batting Skills) को सराहा है. दरअसल सैयामी ने गुरुवार को अपना एक वीड‍ियो ट्वीट क‍िया था ज‍िसमें वे फ्रंटफुट ड्राइव खेलती नजर आ रही थी. इस ट्वीट के साथ मैसेज में इस बॉलीवुड एक्‍ट्रेस ने ल‍िखा था-2020 on the front foot. इस पोस्‍ट पर दूसरे फैंस के साथ युवराज स‍िंह ने भी कमेंट क‍िया. अपने कमेंट में युवी ने ल‍िखा-"Shot buddy," युवराज को गेंद पर बेहतरीन टाइम‍िंग के साथ प्रहार करने के ल‍िए जाना जाता था. अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से उन्‍होंने भारतीय टीम को यादगार जीतें द‍िलाईं.

गौरतलब है क‍ि बुधवार को युवराज (Yuvraj Singh) ने बुधवार को एक ट्वीट करते हुए लोगों को नए दशक की शुभकामनाएं दी थीं.

A Very Happy New Decade to everyone, may this new year bring along with it lotsa love brotherhood, peace, happiness and good health in all our lives. Let us inspire others to be the better version of themeselves and be the change we wish to see #HappyNew2020