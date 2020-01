खास बातें न्‍यूजीलैंड के टी20 लीग में कार्टर ने एक ओवर में लगाए छह छक्‍के उन्‍हें बधाई देते हुए युवराज ने इंस्‍टाग्राम पर खास फोटो पोस्‍ट क‍िया टी20I में एक ओवर में छह छक्‍के लगा चुके हैं युवराज

Yuvraj Singh: टीम इंड‍िया के पूर्व क्र‍िकेटर युवराज स‍िंह (Yuvraj Singh)ने हाल ही में एक ओवर में छह छक्‍के जड़ने वाले ल‍ियो कार्टर (Leo Carter)का 'स‍िक्‍स स‍िक्‍सेस क्‍लब' (six sixes club)में शाम‍िल होने का अनूठे अंदाज में स्‍वागत क‍िया है. युवी के नाम टी20 इंटरनेशनल में एक ओवर में छह छक्‍के (six sixes in an over)जड़ने का र‍िकॉर्ड दर्ज है. उन्‍होंने यह कारनामा वर्ष 2007 के टी20 वर्ल्‍डकप में इंग्‍लैंड के स्‍टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) की गेंदबाजी पर क‍िया था. टीम इंड‍िया में ऑलराउंडर की हैस‍ियत से खेलने वाले युवराज ने अपने इंस्‍टाग्राम अकाउंट पर कार्टून कैरेक्‍टर टॉम एंड जेरी का फोटो पोस्‍ट क‍िया, इसमें दोनों को आपस में हाथ म‍िलाते हुए द‍िखाया गया है.

BBL: एक ही द‍िन पाक‍िस्‍तान के Harris Rauf सह‍ित दो बॉलरों ने ली हैट्रि‍क, देखें VIDEO

गौरतलब है क‍ि कार्टर ने न्‍यूजीलैंड के घरेलू क्र‍िकेट में एक ओवर में छह छक्‍के लगाने का काम क‍िया है. उन्‍होंने एंटोन डेवस‍िच के ओवर में ऐसा क‍िया था. युवराज न्‍यूजीलैंड के इस क्र‍िकेटर से बेहद प्रभाव‍ित है. उन्‍होंने ल‍िखा-वेलकम ल‍ियो कार्टर को द स‍िक्‍स स‍िक्‍सेज क्‍लब. यह वाकई शानदार ह‍िट‍िंग रही, अब कृपया अपनी जर्सी पर हस्‍ताक्षर करके इस यादगार या सम्‍मान के तौर पर डेवस‍िच को भेंट कीज‍िए.

न्‍यूजीलैंड सुपर स्‍मैश टी20 लीग में केंटरबरी क‍िंग्‍स और नार्दर्न नाइट्स के मैच में स्‍प‍िन गेंदबाज डेवस‍िच के ख‍िलाफ यह छक्‍के लगाए थे. 38 वर्षीय युवी और कार्टर के अलावा टी20 में वारसेस्‍टशायर के रोस व्‍हाइटले और हजरतुल्‍लाह जाजई भी एक ओवर में छह छक्‍के लगा चुके हैं. व्‍हाइटले ने वाइटेल‍िटी ब्‍लास्‍ट और जाजई ने अफगान‍िस्‍तान प्रीम‍ियर लगी में ऐसा क‍िया था. वनडे इंटरनेशनल में दक्ष‍िण अफ्रीका के पूर्व क्र‍िकेटर हर्शेल ग‍िब्‍स भी एक ओवर में छह छक्‍के लगा चुके हैं. फर्स्‍ट क्‍लास क्र‍िकेट में सर गैरी सोबर्स और भारत के रव‍ि शास्‍त्री भी एक ओवर में छक्‍के लगाने की उपलब्‍ध‍ि हास‍िल कर चुके हैं.

वीडियो: 15 साल की लड़की ने तोड़ा तेंदुलकर का रिकॉर्ड