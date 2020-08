युजवेंद्र चहल की शादी पक्की हुई, सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी जानकारी..देखें Photo

भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने सोशल मीडिया पर रोका सरेमनी की तस्वीर शेयर की है. चहल ने सोशल मीडिया पर रोका की तस्वीर शेयर कर कैप्शन में लिखा है, 'हम लोगों ने हां कहा, अपने परिवार वालों के बीच'. चहल के द्वारा पोस्ट की गई जानकारी के बाद लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, केएल राहुल (KL Rahul) से लेकर हार्दिक ने चहल को उनके नई जीवन के लिए शुभकामनाएं दी है. बता दें कि चहल आईपीएल में आरसीबी की टीम का हिस्सा हैं. चहल लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहे हैं. युजवेंद्र चहल ने शनिवार को रोका सेरेमनी की फोटो शेयर की है

We said “Yes” along with our families#rokaceremonypic.twitter.com/Sf4t7bIgQt