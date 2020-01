India vs Sri Lanka, 2nd T20I:टीम इंड‍िया की श्रीलंका के ख‍िलाफ दूसरे टी20 मैच (India vs Sri Lanka, 2nd T20I) की सात व‍िकेट की प्रभावी जीत में नवोद‍ित तेज गेंदबाज नवदीप सैनी और शारदुल ठाकुर खास असर छोड़ने में कामयाब रहे. शारदुल ने मैच में तीन और नवदीप ने दो व‍िकेट ल‍िए. नवदीप सैनी में मैच में अपने चार ओवर के कोटे में केवल 18 रन ही द‍िए, इस प्रदर्शन के ल‍िए उन्‍हें मैच का सर्वश्रेष्‍ठ ख‍िलाड़ी घोष‍ित क‍िया गया. मैच के बाद लेग स्‍प‍िनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने नवदीप (Navdeep Saini)और शारदुल (Shardul Thakur) से बातचीत की. मजाक‍िया माहौल में हुई इस बातचीत में चहल ने सटीक यॉर्कर फेंकने के ल‍िए नवदीप की खास तौर पर प्रशंसा की. इस दौरान नवदीप से मजाक करते हुए चहल यह कहने नहीं चूके, 'चूंक‍ि जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) यॉर्कर क‍िंग हैं, ऐसे में क्‍या आप यॉर्कर क्‍वीन हो? ' चहल की नवदीप और शारदुल के साथ बातचीत का वीड‍ियो बीसीसीआई ने अपने आध‍िकार‍िक ट्व‍िटर हैंडल पर शेयर क‍िया है.

