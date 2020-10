IPL 2020: जहीर खान के जन्मदिन पर सचिन तेंदुलकर बोले- अब तो बर्थडे के बारे में सच बताओ..'

अब जब सचिन ने जहीर ने बर्थडे को लेकर राज खोला है तो हर कोई हैरान है. हालांकि सचिन के इस ट्वीट का जवाब जहीर ने नहीं दिया है. फैन्स अब आस लगाए बैठे हैं कि आखिर में माजरा क्या है, तेंदुलकर ने जहीर के बथर्ड पर राज खोलने की बात क्यों बताई है.

Yahaan pe bhi reverse swing Zak!



Ab bata bhi de logon ko, ki your birthday is today and not on the 7th!



Wishing you a very happy birthday my friend. pic.twitter.com/pr2XqolbZ2