जहीर खान ने दी 'संघर्षशील' जसप्रीत बुमराह को अहम सलाह

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने टीम इंडिया के स्टार सीमर जसप्रीत बुमराह को बहुत ही अहम सलाह दी है. अब यह तो आप जानते ही हैं. हालिया कुछ मैच जसप्रीत बुमराह और टीम इंडिया के लिए कितने निराशाजनक रहे. जसप्रीत बुमराह जरूरत के समय और खासकर स्लॉग ओवरों में न तो विकेट ही चटका सके और न ही वह रनों का बहाव रोक सके. हाल में वनडे सीरीज में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था. पिछले साल स्ट्रेस फ्रेक्चर के कारण चार महीने क्रिकेट से दूर रहने वाले बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सभी तीन वनडे खेले, उन्होंने 30 ओवरों में 167 रन दिए, लेकिन कोई विकेट हासिल नहीं कर सके. ऐसे आड़े समय जहीर खान उनके लिए सलाह लेकर आए हैं.

Jasprit Bumrah in



1st ODI - 10-1-53-0

2nd ODI - 10-0-64-0

3rd ODI - 10-0-50-0



Total - 30-1-167-0

Went Wicketless in All 3 Games!



Let's Take A Moment & Congratulate NZ 12th Man For His Consistent Disasters Which Helped NZ To Whitewash IND Comprehensively...#NZvINDpic.twitter.com/UrbJK6g5cy