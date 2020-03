Road Safety World Series: जहीर खान बने 'सुपरमैन', एक हाथ से लिया ऐसा कैच, देखें VIDEO

Zaheer Khan. 41 साल के जहीर खान ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज (Road Safety World Series) के पहले मैच में एक शानदार कैच लपककर हर किसी को हैरान कर दिया. सचिन तेंदुलकर की टीम इंडिया लीजेंड्स के लिए खेल रहे जहीर खान ने विरोधी टीम विंडीज लेजेंड्स के बल्लेबाज रिकार्डो पॉवेल का कैच हवा में छलांग लगाकर एक हाथ से लिया. कैच इतना खूबसूरत था कि हर कोई जहीर खान की तारीफ कर रहा है. आपको बता दें जहीर खान के कैच लेने के बाद अपने समय के फिट खिलाड़ी माने गए मोहम्मद कैफ भी हैरान रह गए और जहीर के सामने झुककर उन्हें कैच लेने की बधाई दी. मैच के बाद सचिन ने भी जहीर के द्वारा लपके गए कैच की तारीफ की और कहा कि हम ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वह ऐसा कैच पकड़ लेगा.

आपको बता दें रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के पहले मैच में इंडिया लीजेंड्स ने वेस्टइंडीज लीजेंड्स को 7 विकेट से हरा दिया. जहीर खान के कैच के अलावा सचिन तेंदुलकर (Sachin tendulkar) और सहवाग (Sehwag) की बल्लेबाजी काफी यादगार रही. सचिन ने जहां 36 रन बनाए तो वहीं सहवाग ने नाबाद 70 रनों की शानदार पारी खेलकर इंडिया लीजेंड्स को जीत दिलाई. वेस्टइंडीज लीजेंड्स की ओर से शिवनारायण चंद्रपॉल ने 61 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. क्रिकेट फैन्स के लिए यह मैच पुरानी यादों को ताजा करने वाला रहा. मैच में ब्रायन लारा (Brian Lara) जैसे दिगग्ज ने भी जमकर बल्लेबाजी की. लारा ने 15 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 17 रन बनाए।

India Legends fielding

Munaf Patel fielding at the boundary pulling four, Zaheer Khan one handed catch is delightful to watch#INDLvWIL#ZaheerKhan#MunafPatel#SachinTendulkar#BrainLara#Cricket ???? #RoadSafteyWorldSeries#roadsafetyworldseries2020pic.twitter.com/YOUUBBAQYa