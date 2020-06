तेंदुलकर को आउट करने वाला गेंदबाज बन गया किसान, परिवार का भरण-पोषण के लिए कर रहा टमाटर की खेती 

एडो ब्रांडेस और सचिन तेंदुलकर

एडो ब्रांडेस (Eddo Brandes) ने अपने करियर में जिम्बाब्वे की ओर से 10 टेस्ट. 59 वनडे मैच खेले, एडो ब्रांडेस (Eddo Brandes) जिम्बाब्वे के ऐसे तेज गेंदबाज रहे जो 90 के दशक में अहम गेंदबाज रहे. इंटरनेशनल करियर में ब्रांडेस ने 96 विकेट चटकाए. टेस्ट में उनके नाम 26 तो वहीं वनडे में 70 विकेट दर्ज रहे. उन्होंने अपने करियर में भारत के महान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को 2 मौकों पर आउट किया. ब्रांडेस का परफॉर्मेंस भारतीय टीम के खिलाफ वनडे में लाजबाव रहा है. भारत के खिलाफ वनडे में उन्होंने 14 विकेट लिए. जिम्बाब्वे की ओर से भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ब्रांडेस चौथे गेंदबाज रहे. साल 1997 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए स्टैंडर्ड बैंक त्रिकोणीय वनडे सीरीज में ब्रांडेस ने भारत के खिलाफ मैचों में शानदार परफॉर्मेंस किया और पूरे 7 विकेट झटके थे. ब्रांडेस के कारण ही इस सीरीज में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया पहला मैच टाई हुआ था. उस मैच में ब्रांडेस ने शानदार गेंदबाजी कर 5 विकेट चटकाए थे जिसमें तेंदुलकर का विकेट भी शामिल था. ब्रांडेस भले ही जिम्बाब्वे के लिए ज्यादा नहीं खेल पाए लेकिन अपनी गेंदबाजी से जिम्बाब्वे क्रिकेट में एक छाप जरूर छोड़ी. ब्रांडेस ने अपना आखिरी वनडे मैच 1999 में श्रीलंका के खिलाफ खेले था.

1992 वर्ल्डकप में अपनी गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड को दी थी पटखनी

1992 वर्ल्डकप में इंग्लैंड को जिम्बाब्वे ने 9 रन से हराया था. इस मैच में एडो ब्रांडेस ने 10 ओवर में 4 ओवर मेडन करते हुए 21 रन देकर 4 विकेट लेने का कमाल किया था. ब्रांडेस की गेंदबाजी के कारण जिम्बाब्वे को यह शानदार जीत मिली थी. जिम्बाब्वे को मिली इस जीत को वर्ल्डकप के इतिहास में ऐतिहासित जीत के तौर पर देखा जाता है.

Glenn McGrath was bowling to Eddo Brandes – who was just missing each ball. McGrath, frustrated, went to him and inquired: “Why are you so fat?” Quick as a flash, Brandes replied: “Because every time I make love to your wife, she gives me a biscuit.” https://t.co/2mmSuVEMKJ