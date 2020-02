श्लोक नहीं सुना पाया 11 वर्षीय छात्र तो टीचर ने बेरहमी से पीटा, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

महाराष्ट्र के पुणे (Pune) में एक टीचर द्वारा स्टूडेंट को बेरहमी से पीटने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पुणे स्थित धार्मिक शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाले एक 11 साल के छात्र को होमवर्क पूरा न करने पर शिक्षक ने बेरहमी से पीटा. बताया जा रहा है कि पीड़ित हरिपाठ (श्लोक) नहीं सुना पाया था, जिसके बाद शिक्षक ने उसे छड़ी से पीटा. पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर पुलिस (Pune Police) ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या की कोशिश) के तहत मामला दर्ज किया है. शिक्षक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है.

मिली जानकारी के अनुसार, घटना 10 दिन पूर्व पुणे के आलंदी इलाके स्थित माउली ज्ञानराज प्रसाद आध्यात्मिक शिक्षण संस्था की है. आरोपी शिक्षक का नाम भगवान महाराज पोहाने है. नाबालिग छात्र ठीक तरह से 'हरिपाठ' नहीं सुना पाया. जिसके बाद भगवान पोहाने को गुस्सा आ गया और उन्होंने बच्चे को छड़ी से बेरहमी से पीटा. उन्होंने उसके हाथ-पैर और छाती पर छड़ी से वार किया. वह मासूम को तब तक पीटते रहे जब तक वह बेसुध नहीं हो गया. पिटाई में नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया. पिंपरी चिंचवाड़ स्थित जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. छात्र की हालत नाजुक बताई जा रही है.

Pune: 11-year-old student of a spiritual institute, thrashed by a teacher, allegedly for not being able to study 'Haripath' properly. Police say, "Case registered under section 307 of IPC (attempt to murder), accused has been detained. Further investigation underway". (21.02.20) pic.twitter.com/IBkLOuNqYe