कलयुगी बेटे ने मां को पीटा और फिर जिंदा जला दिया, जानें वजह

एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. ओडिशा में मां के प्रति एक कलयुगी बेटे का क्रूर चेहरा सामने आया है, जिसने संपत्ति के लिए मां को ही मौत के घाट उतार दिया. दरअसल, शनिवार को ओडिशा के मलकानगिरी में 30 साल के एक बेटे ने अपनी ही मां को कथित तौर पर जिंदा जला दिया. बताया जा रहा है कि मलकानगिरी जिले में मोटू पुलिस थाने इलाके में एमपीवी -55 गांव में संपत्ति विवाद की वजह से बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया है.

मीन बेंचने से इन्कार करने पर बेटे ने मां की लाठी से पीट-पीट कर की हत्या

मृतक महिला की पहचान 55 साल की गीता मंडल के रूप में हुई है, जिसकी मौत आगे में बुरी तरह जलने से हुई है. हालांकि, पुलिस ने बेटे तपस मंडल को गिरफ्तार कर लिया है.

Malakangiri: A man Tapas Mandal was arrested yesterday for allegedly killing his mother by setting herself ablaze, over a property dispute. #Odishapic.twitter.com/KojIySA1By