अलीगढ़ मर्डर केस: सामने आई ढाई साल की बच्ची की हत्या की वजह, 2 आरोपी गिरफ्तार, रासुका के तहत होगी कार्रवाई

अलीगढ़ में टप्पल इलाके में बच्ची के साथ हुई हत्या के मामले में पुलिस ने कहा, 'हम इस मामले की जांच राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत करेंगे और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजेंगे.' यहां एक ढाई साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और फिर क्षत-विक्षत शव को कूड़े में फेंक दिया गया था. इतनी घिनौनी और भयावह वारदात के पीछे की वजह महज 10,000 रुपये है. मृत बच्ची के पिता ने 10,000 रुपये का कर्ज लिया था. जब वो उसे नहीं चुका पाया तो आरोपियों ने बच्ची को अगवा कर लिया. तीन दिन बाद घर के पास के कूड़ाघर में बच्ची का शव मिला. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की हत्या गला घोटकर की गई. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके दुख जताया है.

The brutal murder in Aligarh is yet another inhuman, unspeakable crime against an innocent child. I cannot even begin to imagine the pain her parents must feel. What has become of us?