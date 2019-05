पति का कटा हुआ सिर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई पत्नी, हर कोई रह गया हैरान

असम राज्य के लखीमपुर में पति-पत्नी के बीच का झगड़ा भयावह घटना का रूप ले लिया. पति से परेशान होकर पत्नी ने दिल दहला देने वाला कदम उठाया और पति का सिर काट दिया. पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद महिला ने पति की हत्या करने की पूरी वजह बताई. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पति उसे पीटा करता था और कुल्हाड़ी से मारता था. पत्नी को डर था कि किसी दिन वह उसे जान से मार सकता था. इसी वजह से उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया.

Assam: A woman killed her husband on 28 May&reached police station in Lakhimpur with his severed head. Says "He used to beat me up&injure me with axe. Thought of leaving him but didn't due to children.Had to do it or he would've killed me." She was sent to judicial custody y'day. pic.twitter.com/BkyxdPzZMw