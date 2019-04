बिहार: घर में घुस मां पर बंदूक तान बेटी से की छेड़छाड़, विरोध किया तो बदमाशों ने मुंह पर तेजाब फेंक डाला

बिहार में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बिहार के भागलपुर जिले में न सिर्फ एक लड़की के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की गई, बल्कि इसका विरोध करने पर लड़की के ऊपर अपराधियों ने तेजाब भी फेंक दिया. दरअसल, भागलपुर के अलीगंज में गंगा विहार कॉलोनी में शुक्रवार की शाम कुछ अज्ञात लोग 17 साल की लड़की के घर में जबरन घुस गए. वे लोग लड़की के मां के सामने बंदूक के दम पर लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगे, जब लड़की ने इसका विरोध किया, तो अपराधियों ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया.

इसके बाद अपराधी वहां से फरार हो गए. लड़की को किसी तरह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है और अब तक एक आरोपी को पकड़ लिया गया है.

Bihar: Unidentified men entered a 17-year-old girl's house in Ganga Vihar Colony of Aliganj in Bhagalpur last evening, tried to molest her while keeping her mother at gunpoint & threw acid on the girl when she resisted. She has been admitted to a hospital. One man apprehended. pic.twitter.com/VTK7o6ooEZ