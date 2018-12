क्या बिहार को फिर लगी 'जंगलराज' की नजर? 72 घंटों में वैशाली, मुजफ्फरपुर के बाद अब दरभंगा में बिजनेसमैन की हत्या

बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और इन्होंने कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं. लगातार बड़ रहे अपराध और गोली मारने की घटनाओं ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के सुशासन की पोल खोल दी है. व्यापारियों की लगातार हो रही हत्याओं ने एक बार फिर से इस बात की चर्चा तेज कर दी है कि क्या बिहार को फिर से जंगलराज की नजर लग गई है? दरअसल, बिहार के दरभंगा में आज फिर से बेखौफ अपराधियियों ने एक व्यापारी की गोली मार कर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि के पी शाही नामक एक व्यापारी को दरभंगा में रानीपुर के पास एनएच 57 पर बाइकसवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मार कर हत्या कर दी. हैरान करने वाली बात है कि बीते 72 घंटों में यह तीसरी घटना है.

तेजस्वी का नीतीश पर प्रहार: राजधर्म गिरवी रख आपने थानों की नीलामी की, बिहार को रावणों का कुशासन बना दिया

दरअसल, सदर थाना क्षेत्र के NH 57 पर रानीपुर के पास सड़क निर्माण कंपनी के बड़े ठेकेदार और एस. के. कंस्ट्रक्शन के मालिक कुशेस प्रसाद शाही को बाइक सवार अपराधियो ने गोली मार कर हत्या कर दी. घर से ऑफिस जाने के क्रम में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है. हालांकि, अपराधी मौके से फरार हो गए हैं. केपी शाही को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई. केपी शाही को चार गोली लगी है. बताया जा रहा है कि केपी शाही NAHI के लिए काम करते थे. कार से अपने ऑफिस जा रहे थे, तभी ऑफिस से थोड़ी दूर पहले ही अपराधियों ने कार पर हमला कर दिया और चार गोलियां दाग दीं.

Bihar: A businessman K P Shahi was shot dead by bike borne assailants on NH 57 near Ranipur in Darbhanga. More details awaited. pic.twitter.com/JDdouMkYQf