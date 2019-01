बिहार: नालंदा में राजद नेता की गोली मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को फूंका

बिहार के नालंदा में राजद नेता की हत्या का मामला सामने आया है. नालंदा जिले के दीपनगर पुलिस थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक स्थानीय राजद नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हालांकि, इस घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने आरोपी के घर पर हमला बोला दिया और उसके घर को आगे के हवाले कर दिया. बता दें कि बीते कुछ समय से बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है. इससे पहले मुजफ्फरपुर, पटना और दरभंगा में भी गोली मार कर हत्या करने के मामले आ चुके हैं.

तेजस्वी का हमला, बिहार में बहार है...गोलियों की बौछार है, क्योंकि यहां नीतीशे कुमार हैं...

इस घटना के बाद एसडीपीओ नालंदा ने कहा कि स्थानीय राजद नेता की हत्या आपसी दुश्मनी की वजह से हुई है. हम मामले की जांच कर रहे हैं.' बता दें कि नालंदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृहजिला है.

