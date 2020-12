कैमरे में कैद हुई वारदात, यूपी में प्रॉपर्टी डीलर की सरेआम गोली मारकर हत्या

इलाके के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि पीड़ित फोन पर बात करते हुए एक व्यस्त सड़क को पैदल पार करने की कोशिश कर रहा है, इतने में ही एक बाइक उसके पास आकर धीमी हो जाती है. बाइक पर पीछे बैठा शख्स पीड़ित को गोली को मारता है.

A property dealer's murder on a busy Agra intersection , caught on cctv . Amazing impunity . 24 hours after the incident ,still awaiting word from @agrapolice on arrests ... pic.twitter.com/k9ah4ChKMv