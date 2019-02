सार्वजनिक शौचालय में 35 वर्षीय सफाई कर्मी ने पांच साल की बच्ची से किया दुष्कर्म

पश्चिमी दिल्ली के नारायणा क्षेत्र में एक 35 वर्षीय व्यक्ति ने पांच साल की एक बच्ची के साथ एक सार्वजनिक शौचालय में कथित तौर पर दुष्कर्म किया. पुलिस ने आज यह जानकारी दी.

पुलिस ने बताया कि यह घटना छह फरवरी को हुई और सोमवार को नारायणा पुलिस थाना को इसकी सूचना मिली. पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) मोनिका भारद्वाज ने बताया कि पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया. इस संबंध में मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

उन्होंने बताया कि बच्ची की हालत स्थिर है. भारद्वाज ने बताया कि आरोपी ‘सुलभ शौचालय' में सफाईकर्मी के तौर पर काम करता था.

मुंबई में दिल दहला देने वाला मामला, 5 साल की बच्ची को पहले किया अगवा, रेप के बाद कर दी हत्या

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने ट्विटर पर इस घटना पर गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने ट्वीट में कहा, ‘‘अब नारायणा में पांच साल की बच्ची के साथ 40 साल के व्यक्ति ने दुष्कर्म किया. बच्ची ने काफी तकलीफ झेली और उसके शरीर से काफी रक्तस्राव हुआ है. मैं बच्ची को देखने अस्पताल जा रही हूं. दिल्ली सच में विश्व की ‘रेप कैपिटल' है. भगवान हमारी मदद करें.''

Now, 5 year old girl raped in Naraina by a 40 year old man. The child has suffered terribly and has bled a lot. On my way to the Hospital to see her. Delhi is truly the RAPE CAPITAL of the world. God help us all!!!