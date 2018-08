दिल्ली : दूसरी कक्षा की छात्रा से इलेक्ट्रीशियन ने स्कूल के पंप रूम में किया रेप, आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके के एक एनडीएमसी के स्कूल में दूसरी कक्षा की छात्रा से रेप की वारदात हुई. छात्रा से स्कूल के वाटर पम्प रूम के अंदर रेप किया गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.बताया जाता है कि बुधवार को स्कूल का इलेक्ट्रीशियन राम आसरे छात्रा का मुंह दबाकर पम्प रूम में ले गया और वहीं वारदात को अंजाम दिया. वाटर पंप भी एनडीएमसी का है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में स्थित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के एक स्कूल में यह वारदात हुई.बुधवार को जब बच्ची घर जा रही थी तब आरोपी राम आसरे (37) कथित तौर पर उसे स्कूल परिसर स्थित पंप रूम में ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ जबरदस्ती की. उसने बच्ची को धमकाया और कहा कि वह इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताए. घर में बच्ची की मां ने उसके निजी अंगों से खून आता देखा तो वह उसे अस्पताल ले गईं. वहां चिकित्सकों ने बताया कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ है.

6 year old girl raped in a school in Delhi. Strongest action should be taken against culprit who should be hanged within 6 months under the new law. DCW is issuing notice to Delhi Police and school authority - to ascertain safety measures implemented in the school.