दिल्ली पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 'बंटी बबली' को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी युवक और युवती लोगों से अलग-अलग तरीके से पैसे ठगते थे. खास बात यह कि दोनों आरोपी टेक सेवी और पढ़े लिखे हैं. नैना सिंघल ने बीटेक किया हुआ है जबकि चेतन डबल एमबीए है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान चेतन सैनी और नैना सिंहल के रूप में की गई है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों गाजियाबाद में एक साथ रह रहे थे. दोनों ने वहीं अपना दफ्तर खोला हुआ था. दोनों आरोपी लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे. दक्षिणपूर्वी जिला पुलिस के डीसीपी चिन्मन बिश्वाल ने बाताय कि अभी तक जांच में पता चला है कि दोनों आरोपियों ने नौकरी डॉट कॉम पर अपने लिए अलग-अलग कंपनियां रजिस्टर्ड करवाई. इन साइट्स की मदद से ही वह लोगों को नौकरी देने का प्रलोभन देते थे. इन साइट्स को इन्हें फर्जी कागजात के आधार पर रजिस्टर्ड कराया था. लोगों से नौकरी देने के नाम पर यह पहले उनसे सिक्यूरिटी डिपॉजिट मांगते थे. एक बार सिक्यूरिटी मनी एकाउंट में आते ही वह पैसे निकालकर खाता बंद करवा लेते थे.यह भी पढ़ें: मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह गिरफ्तार

Delhi Police have arrested a couple who swindled people of money by promising them employment through a job website. Chetan Saini,who is a double M.A. and Naina Singhal a Btech pass out were arrested after complaint was filed by the website. pic.twitter.com/pf8W9awshE