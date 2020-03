DRI ने बांग्लादेश से तस्करी कर लाए जा रहे 2.5 करोड़ रुपये मूल्य का सोना जब्त किया

राजस्व खुफिया निदेशालय ने बांग्लादेश से तस्करी कर भारत लाया गया 2.5 करोड़ रुपये मूल्य का सोना जब्त किया. डीआरआई ने मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. एक अधिकारिक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गई. बयान के मुताबिक डीआरआई को सूचना मिली थी कि बांग्लादेश से सीमा के जरिये तस्करी कर सोना भारत लाया गया है. पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की सीमा की जरिये लाए गए इस सोने को मंगलवार को दो लोग उत्तर दिनाजपुर के दालखोला ले जाने वाले हैं.

West Bengal: Officials of the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) have arrested 2 people and seized 5.83 kg gold worth Rs 2.53 crores from their possession, under the provisions of the Customs Act, near Bidhan Nagar in Darjeeling. pic.twitter.com/u8j1844K59